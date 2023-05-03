Еще одна компания получила статус резидента "Экономической зоны Аразской долины"

ООО "Карабахский промышленный комплекс İmprotex" получил статус резидента промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины".
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.
По его словам, компания создаст в парке предприятие по производству миноочистительной техники, техники спецназначения и металлических изделий инвестиционной стоимостью более 7,3 млн манатов. На предприятии работой будут обеспечены 124 человека.
"Создание этого предприятия внесет весомый вклад в процесс разминирования освобожденных территорий, ускорив процесс Великого возвращения", - написал министр.