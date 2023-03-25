ЕС и ФРГ нашли компромисс по вопросу запрета авто с ДВС

Правительство Германии и Еврокомиссия достигли соглашения по вопросу о полном прекращении выпуска с 2035 года автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), против которого выступала ФРГ.

Правительство Германии и Еврокомиссия достигли соглашения по вопросу о полном прекращении выпуска с 2035 года автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), против которого выступала ФРГ.

Как передает Report об этом в Twitter написал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Мы пришли к соглашению с Германией о будущем использовании топлива в автомобилях", - написал Тиммерманс. "Теперь мы будем работать над тем, чтобы как можно скорее принять стандарты выбросов CO2 для автомобилей", - добавил он.

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг в свою очередь сообщил, что был расчищен путь для новых регистраций автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, использующих только климатически нейтральное топливо, даже после 2035 года.

Виссинг рассказал, что стороны договорились о конкретных процедурных шагах и что конкретный график стал обязательным. "Мы хотим, чтобы процесс был завершен к осени 2024 года", - добавил он.

Первоначальное предложение стран-членов Европейского союза о новых стандартах выбросов углекислого газа для автомобилей было отложено из-за противодействия Германии. ЕС хотел запретить продажу всех новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.