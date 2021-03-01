"Азерпамбыг" увеличил доходы от экспорта в 4 раза

"Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" создан в 2018 году

ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в январе текущего года экспортировало продукцию на сумму 5,2 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на февральский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным, это на 4 млн долларов США или в 4,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

"Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" создан в 2018 году. В его составе действуют 6 хлопкооперерабатывающих заводов (Ширванский, Саатлинский, Агджабединский, Бейлаганский, Бардинский, Билясуварский), 6 пунктов по производству и поставкам хлопка (Сабирабадский, Имишлинский, Сальянский, Агдамский, Тертерский, Геранбойский), опытно-испытательное хозяйство, расположенное в Билясуварском районе.