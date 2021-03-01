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"Азерпамбыг" увеличил доходы от экспорта в 4 раза

"Азерпамбыг" увеличил доходы от экспорта в 4 раза "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" создан в 2018 году
Промышленность
1 марта 2021 г. 15:42
Азерпамбыг увеличил доходы от экспорта в 4 раза

ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", в январе текущего года экспортировало продукцию на сумму 5,2 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на февральский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным, это на 4 млн долларов США или в 4,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

"Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" создан в 2018 году. В его составе действуют 6 хлопкооперерабатывающих заводов (Ширванский, Саатлинский, Агджабединский, Бейлаганский, Бардинский, Билясуварский), 6 пунктов по производству и поставкам хлопка (Сабирабадский, Имишлинский, Сальянский, Агдамский, Тертерский, Геранбойский), опытно-испытательное хозяйство, расположенное в Билясуварском районе.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Azerpambig sees 4-fold increase in revenues
Версия на азербайджанском языке “Azərpambıq” ixrac gəlirlərini 4 dəfədən çox artırıb

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