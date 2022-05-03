AzerGold выпустило новую линейку золотой продукции

ЗАО AzerGold представило в продажу новую линейку золотой продукции.

ЗАО AzerGold представило в продажу новую линейку золотой продукции.

Об этом Report сообщили в AzerGold.

Так, в коллекцию золотых слитков весом в 5, 10, 20, 500, 1000 грамм и 1 и 10 унций добавлены новые золотые слитки весом в 2, 50 и 100 грамм.

Обратный закуп – обмен золотой продукции осуществляется соответственно биржевой цене.

Напомним, что первая коллекция золотых и серебряных монет и слитков была выпущена ЗАО в 2018 году. Она помимо слитков включала в себя монеты, отображающие посредством своего дизайна современность, историю и культуру нашей страны (на монетах были изображены Центр Гейдара Алиева, наскальные рисунки Гобустана, узор карабахского ковра "Чяляби"). В 2021 году совместно с Центром Гейдара Алиева был проведен конкурс дизайна монет под названием "Жемчужины Карабаха", посвященный славной победе азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего. По итогам проекта были выпущены золотые монеты "Шуша" и "Карабах" весом 5, 10, 20 грамм.