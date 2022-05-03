О нас
Аудио новости

AzerGold выпустило новую линейку золотой продукции 

AzerGold выпустило новую линейку золотой продукции  ЗАО AzerGold представило в продажу новую линейку золотой продукции.
Промышленность
3 мая 2022 г. 10:43
AzerGold выпустило новую линейку золотой продукции 

ЗАО AzerGold представило в продажу новую линейку золотой продукции.

Об этом Report сообщили в AzerGold.

Так, в коллекцию золотых слитков весом в 5, 10, 20, 500, 1000 грамм и 1 и 10 унций добавлены новые золотые слитки весом в 2, 50 и 100 грамм.

Обратный закуп – обмен золотой продукции осуществляется соответственно биржевой цене.

Напомним, что первая коллекция золотых и серебряных монет и слитков была выпущена ЗАО в 2018 году. Она помимо слитков включала в себя монеты, отображающие посредством своего дизайна современность, историю и культуру нашей страны (на монетах были изображены Центр Гейдара Алиева, наскальные рисунки Гобустана, узор карабахского ковра "Чяляби"). В 2021 году совместно с Центром Гейдара Алиева был проведен конкурс дизайна монет под названием "Жемчужины Карабаха", посвященный славной победе азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего. По итогам проекта были выпущены золотые монеты "Шуша" и "Карабах" весом 5, 10, 20 грамм.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerGold launches new line of gold products
Версия на азербайджанском языке Фото“AzerGold” yeni qızıl məhsullarını satışa çıxarıb

Другие новости из категории

Экспортные доходы Азерпамбыг снизились на 16%
Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились на 16%
30 апреля 2022 г. 16:15
В прошлом месяце Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота на 18%
В прошлом месяце Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота на 18%
29 апреля 2022 г. 15:14
В Сумгайыте запускают производство автомобилей марки IVECO
В Сумгайыте запускают производство автомобилей марки IVECO
29 апреля 2022 г. 12:17
AzerGold помог с реализацией проекта по поддержке пчеловодов в Дашкесане
ФотоAzerGold помог с реализацией проекта по поддержке пчеловодов в Дашкесане
28 апреля 2022 г. 13:07
В Агдамском промпарке еще двум компаниям присвоен статус резидента
В Агдамском промпарке еще двум компаниям присвоен статус резидента
27 апреля 2022 г. 18:03
AzerGold обсудил возможности сотрудничества с французскими компаниями
AzerGold обсудил возможности сотрудничества с французскими компаниями
27 апреля 2022 г. 15:04
Обсуждено создание таможенных складов в Экономической зоне долины Араз
Обсуждено создание таможенных складов в "Экономической зоне долины Араз"
22 апреля 2022 г. 16:31
Azergold объявил победителей тендеров на 43 млн манатов
Azergold объявил победителей тендеров на 43 млн манатов
22 апреля 2022 г. 15:00
Суд отклонил иск аудиторской компании о взыскании денег с AzerGold
Суд отклонил иск аудиторской компании о взыскании денег с AzerGold
22 апреля 2022 г. 10:19
Внесены изменения в правила перевода земель из одной категории в другую
Внесены изменения в правила перевода земель из одной категории в другую
21 апреля 2022 г. 19:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi