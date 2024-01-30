AzerGold: Расследуются факты незаконной эксплуатации в Карабахе и Восточном Зангезуре

С самого начала деятельности ЗАО AzerGold уделяет особое внимание расследованию фактов незаконной эксплуатации в Карабахе и Восточном Зангезуре.

С самого начала деятельности ЗАО AzerGold уделяет особое внимание расследованию фактов незаконной эксплуатации в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года и предстоящим задачам.

По его словам, AzerGold и сегодня продолжает свою деятельность по даче правовой оценки незаконным действиям Армении и некоторых европейских компаний: "Этот процесс, начатый нами еще до Отечественной войны, в 2018 году, приобрел более широкий размах после освобождения наших земель от вражеской оккупации. С 2022 года AzerGold сотрудничает в этом направлении с Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики".

З.Ибрагимов также отметил, что с 2022 года ЗАО AzerGold начало поэтапные поисково-разведочные работы на месторождении благородных металлов "Тутхун", расположенном на административной территории Кяльбаджарского района: "Поисковые работы ведутся только на очищенных от мин участках. Поэтому, хотя мы и планировали провести исследования на территории площадью 273 км2, к концу 2023 года удалось выполнить эту работу всего лишь на разминированных 57 км2. В текущем году планируется выделить еще 32 км2 для геологоразведочных работ. В настоящее время специалисты Агентства по разминированию ведут работы по очистке территории от мин и других неразорвавшихся боеприпасов".