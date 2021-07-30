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Азербайджан в июне увеличил доходы от экспорта метанола на 79%

Азербайджан в июне увеличил доходы от экспорта метанола на 79% В июне этого года Азербайджан экспортировал метанол на сумму 8,6 млн долларов США.
Промышленность
30 июля 2021 г. 16:23
Азербайджан в июне увеличил доходы от экспорта метанола на 79%

В июне этого года Азербайджан экспортировал метанол на сумму 8,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным, это на 79,2% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе. Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan metanol ixracından gəlirini iyunda 79% artırıb

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