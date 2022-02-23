Анар Керимов: Развитие креативной индустрии в Азербайджане является приоритетом

В последние годы в Азербайджане развивается креативная индустрия, и Министерство культуры считает это приоритетом.

В последние годы в Азербайджане развивается креативная индустрия, и Министерство культуры считает это приоритетом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе общественных обсуждений на тему "Вызовы и бизнес-возможности в креативной индустрии".

"На международной арене этому направлению уже уделяется большое внимание. Я считаю, что Азербайджан не должен оставаться в стороне от этого процесса. Мы рассматриваем возможность совершенствования законодательства для развития креативной индустрии. В частности, очень важно устранить пробелы, применить механизмы интеллектуальной собственности, создать базы статистических данных", - сказал А.Керимов.