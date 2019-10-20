Жителя Сумгайыта нашли мертвым в собственной машине

Жителя Сумгайыта нашли мертвым в собственной машине

20 октября, 2019 00:03

https://report.az/storage/news/14841a49a7095bf0ce91bedb3aa15453/422d7c62-2c7d-4535-9cc6-1fab73d9444f_292.jpg Житель Сумгайыта Нуриев Агиль Иса оглу 1956 года рождения найден мертвым в собственной машине. Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент зафиксирован на территории 13-го микрорайона города. По факту ведется расследование.

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