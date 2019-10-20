Жителя Сумгайыта нашли мертвым в собственной машине

Житель Сумгайыта Нуриев Агиль Иса оглу 1956 года рождения найден мертвым в собственной машине.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент зафиксирован на территории 13-го микрорайона города.
По факту ведется расследование.
Житель Сумгайыта Нуриев Агиль Иса оглу 1956 года рождения найден мертвым в собственной машине.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент зафиксирован на территории 13-го микрорайона города.
По факту ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости