Шемаха. 21 марта. REPORT.AZ/ Житель Шемахи нанес себе увечье по неосторожности.

Как передает местное бюро Report, житель села Ангахаран Хаял Хагигат оглу Гулиев 1984 г.р. при выполнении ремонтных работ дома порезал левую руку «болгаркой».

От большой кровопотери его состояние ухудшилось, он был доставлен членами семьи в Шемахинскую районную центральную больницу. Больному оказали первую помощь, была проведена операция на ране, он размещен в реанимационном отделении.

Как сообщили в больнице, состояние Х.Гулиева удовлетворительное.

Факт расследуется.