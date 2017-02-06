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    Житель Лянкярана выстрелил в себя - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Лянкяран. 6 февраля. REPORT.AZ/ Житель Лянкярана по неосторожности выстрелил в себя.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Шаглакюче.

    В результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем, местный житель Шарифов Рамал Джабраиль оглу 1986 г.р. ранил себя в грудь.

    Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу. Как сообщили в медицинском учреждении, между шестым и седьмым ребрами Р.Шарифова была обнаружена дробь, и его пришлось оперировать.

    По факту ведется расследование.

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