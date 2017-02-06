Житель Лянкярана выстрелил в себя - ФОТО

Лянкяран. 6 февраля. REPORT.AZ/ Житель Лянкярана по неосторожности выстрелил в себя.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Шаглакюче.
В результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем, местный житель Шарифов Рамал Джабраиль оглу 1986 г.р. ранил себя в грудь.
Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу. Как сообщили в медицинском учреждении, между шестым и седьмым ребрами Р.Шарифова была обнаружена дробь, и его пришлось оперировать.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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