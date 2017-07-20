Житель Лерика скончался, оставшись под деревом, которое рубил

Лерик. 20 июля. REPORT.AZ/ В Лерикском районе скончался 64-летний мужчина, на которого упало дерево.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Чайруд.
В лесу на местного жителя Фезана Мурадова 1953 г.р. упало дерево.
Он поехал в лес на грузовике, чтобы привезти древесину. Несчастный случай произошел по неосторожности, когда мужчина рубил дерево.
Ф.Мурадов скончался на месте происшествия.
О случившемся была проинформирована дежурная часть отделения полиции. На данный момент обследуется место происшествия.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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