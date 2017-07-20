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    Житель Лерика скончался, оставшись под деревом, которое рубил

    По факту ведется расследование

    Лерик. 20 июля. REPORT.AZ/ В Лерикском районе скончался 64-летний мужчина, на которого упало дерево. 

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Чайруд.  

    В лесу на местного жителя Фезана Мурадова 1953 г.р. упало дерево. 

    Он поехал в лес на грузовике, чтобы привезти древесину. Несчастный случай произошел по неосторожности, когда мужчина рубил дерево. 

    Ф.Мурадов скончался на месте происшествия.  

    О случившемся была проинформирована дежурная часть отделения полиции. На данный момент обследуется место происшествия. 

    По факту ведется расследование. 

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