Житель Кюрдемира застрелен

Кюрдемир. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе насмерть расстрелян 21-летний юноша.

Как сообщает ширванское бюро Report, житель села Исмаиллы Кянан Ахмедли 1997 г.р. скончался в результате выстрела из охотничьего ружья.

Как заявили местному бюро Report члены его семьи, инцидент произошел в результате неосторожности: "Он чистил ружье. Неожиданно мы услышали звук выстрела и увидели, что Кянан лежит на полу весь в крови".

Врачи опровергли слова членов семьи, сообщив, что К.Ахмедли скончался в результате пулевого ранения в область шеи с левой стороны.

Напомним, что ранее сообщалось о смерти юноши при неустановленных обстоятельствах в Кюрдемирском районе.

По данным аранского бюро Report, тело Ахмедли Кянана Зияд оглу было доставлено родными в больницу. Его тело было размещено в морге. Произошла ли смерть в результате самоубийства или других обстоятельств, должны показать итоги экспертизы.

Факт расследуется.