Генпрокуратура и МВД распространили заявление в связи с арестом Али Керимли

Генпрокуратура и Министерство внутренних дел распространили заявление в связи с арестом председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Как сообщает Report, в совместном заявлении отмечается, что А.Керимли был приглашен в Бинагадинское районное управление полиции в связи с распространенными в соцсетях призывами совершить 28 июня незаконное шествие от здания партии "Мусават" в Бинагадинском районе.

“До его сведения доведено, что попытка проведения несогласованных с Исполнительной властью города Баку местах митингов и не определенных в установленном законом порядке собраний противоречит требованиям закона "О свободе собраний".

В соответствии с требованиями закона "О прокуратуре" ему сделано официальное предупреждение о том, что такие незаконные действия, направленные на нарушение общественного порядка, будут пресекаться и в будущем в установленном законом порядке, организаторы будут привлечены к ответственности, и он был отпущен".