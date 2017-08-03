Заявление Александра Лапшина в связи с его экстрадицией в Израиль представлено в Министерство юстиции Азербайджана

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Заявление блогера Александра Лапшина в связи с его экстрадицией в Израиль представлено в Министерство юстиции Азербайджана.

Об этом Report сообщил его адвокат Эдуард Чернин.

По словам адвоката, заявление А.Лапшина в связи с его передачей Израилю представлено начальнику Бакинского следственного изолятора, где в настоящее время находится Лапшин: "Недавно заявления моего подопечного было представлено в Министерство юстиции Азербайджана. Но нам в связи с этим в министерстве пока не дали ответа. В настоящее время мы ожидаем ответа".

Напомним, что А. Лапшин, имеющий гражданство различных стран, ранее был привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

20 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу А. Лапшина. Согласно судебному приговору, А. Лапшин получил оправдание по ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) Уголовного кодекса. Отмечается, что выдвинутое по данной статье обвинение не было доказано во время судебного следствия. В приговоре говорится, что публичные призывы, сделанные А. Лапшиным против государства, являются плодом его воображения и сказанное им – предположение.

При этом суд признал А. Лапшина виновным по ст. 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса и приговорил к 3 годам лишения свободы.