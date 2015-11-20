Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе в отношении Bank Standard

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью комплекс отдыха "Панорама" и Гусейнова Камиля Ядигар оглу против коммерческого банка Bank Standard.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Джамили Сафиевой вынесено решение.

Согласно решению, назначена экспертиза для расследования дела.

Отметим, что в этом году Bank Standard подал в суд на комплекс отдыха "Панорама" и на Гусейнова Камиля Ядигар оглу (KB). Обратившись в Наримановский районный суд, банк потребовал взыскание кредитной задолженности. Суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, комплекс отдыха и К.Гусейнов подали апелляционную жалобу.