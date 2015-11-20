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    Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе в отношении Bank Standard

    Назначена экспертиза для расследования дела

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью комплекс отдыха "Панорама" и Гусейнова Камиля Ядигар оглу против коммерческого банка Bank Standard.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Джамили Сафиевой вынесено решение. 

    Согласно решению, назначена экспертиза для расследования дела.

    Отметим, что в этом году Bank Standard подал в суд на комплекс отдыха "Панорама" и на Гусейнова Камиля Ядигар оглу (KB). Обратившись в Наримановский районный суд, банк потребовал взыскание кредитной задолженности. Суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, комплекс отдыха и К.Гусейнов подали апелляционную жалобу. 

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