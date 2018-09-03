Замглавы ИВ Лерикского района: Уточняется фактический ущерб, нанесенный гражданам во время землетрясения

Лерик. 3 сентября. REPORT.AZ/ "Уточняется фактический ущерб, нанесенный гражданам во время землетрясения в Лерикском районе".

Об этом в заявлении южному бюро Report сказал заместитель главы ИВ Лерикского района Хабиль Меликов.

По его словам, произошедшее 28 августа землетрясение силой 5,1 баллов, эпицентр которого находился в лерикском селе Даврадиби, наиболее ощущался в 74-х из 162-х населенных пунктов района: "Толчки той же силы также зафиксированы в селах Бибияни, Визеземин, Тикебанд. Кроме того, в числе наиболее пострадавших в результате землетрясения сел - Пиран-Хамарат, Сийов, Зювюдж, Вери, Чайруд".

Х.Меликов отметил, что в созданную в районной ИВ комиссию в общей сложности поступили обращения из 29-ти местных территориальных представительств: "Обращено в Администрацию президента, Кабмин, министерство по чрезвычайным ситуациям. Оперативно был произведен осмотр домов. В ближайшие дни представители вновь посетят район. Будет уточнен фактический ущерб".