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    ​Задержаны лица, совершившие в Балакянском районе ряд ограблений

    Данные факты расследуются районным отделением полиции

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Задержаны лица, совершившие в Балакянском районе ряд ограблений.

    Как сообщает Report, житель района Кямран Абдул оглу Васаев 1972 г.р. и житель районного села Талавар Ахмед Вели оглу Мусаев 1981 г.р. были задержаны по подозрению в ограблении магазинов.

    Как заявили Report из отделения полиции Балакянского района, в период с 12 декабря по 8 января указанные лица украли из продовольственных магазинов на территории района табачные изделия и продовольствие: "При осмотре их домов были обнаружены украденные ими табачные изделия и инструменты, использованные при взломе замков магазинов".

    Данные факты расследуются районным отделением полиции. 

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