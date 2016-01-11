Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Задержаны лица, совершившие в Балакянском районе ряд ограблений.

Как сообщает Report, житель района Кямран Абдул оглу Васаев 1972 г.р. и житель районного села Талавар Ахмед Вели оглу Мусаев 1981 г.р. были задержаны по подозрению в ограблении магазинов.

Как заявили Report из отделения полиции Балакянского района, в период с 12 декабря по 8 января указанные лица украли из продовольственных магазинов на территории района табачные изделия и продовольствие: "При осмотре их домов были обнаружены украденные ими табачные изделия и инструменты, использованные при взломе замков магазинов".

Данные факты расследуются районным отделением полиции.