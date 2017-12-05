Мингячевир. 5 декабря. REPORT.AZ/ Задержаны лица, избившие в Мингячевире предпринимателя.

Как сообщает ширванское бюро Report, 1 декабря Мингячевирское городское отделение полиции было проинформировано о поступлении в городскую центральную больницу местного жителя Эльшана Алиева с различными травмами.

В своей объяснительной Э.Алиев отметил, что стоял напротив принадлежащего ему цеха по выпечке хлеба, когда к нему подошли несколько человек, которые избили его на почве хулиганства.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий факт подтвердился. По факту были задержаны местные жители, братья Эмин и Эльмир Джафаровы, а также Эльтадж Махмудов, Мугдат Самедли, Зульфугар Рамазанов и Тунар Ализаде.