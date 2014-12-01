 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Задержаны братья, находившиеся за решеткой в общей сложности 27 лет - ФОТО

    Не исключается их причастность и к другим преступлениям

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку задержаны братья, причастные к ряду преступлений.

    Как сообщили Report в правоохранительных органах, в результате оперативных мероприятий сотрудников Управления полиции Хазарского района арестованы жители Гейчайского района Джафаров Фархад Азизага оглу 1976 г.р. и его брат Джафаров Сади Азизага оглу 1983 г.р.

    В ходе расследования выяснилось, что братья крали из частных дворов в Хазарском районе предметы быта и другие ценные вещи. Задержанные пока признались в ограблении 5-и домов. Не исключается их причастность и к другим преступлениям.

    По факту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. 

    Отметим, что за различного рода преступления и грабеж Ф.Джафаров в общей сложности провел в тюрьме 20 лет, а его брат С.Джафаров был лишен свободы сроком на 7 лет. В целом, братья провели за решеткой 27 лет. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi