Задержанные в Азербайджане четверо граждан Кыргызстана переданы своей стране

Четверо граждан Кыргызстана по соответствующему запросу были переданы правоохранительным органам этой страны.

Четверо граждан Кыргызстана по соответствующему запросу были переданы правоохранительным органам этой страны.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в пресс-релизе правоохранительных органов Кыргызской Республики от 23 марта 2024 года сообщалось, что на территории КР в качестве подозреваемых были задержаны пятеро азербайджанцев.

"Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики во взаимодействии с соответствующими правоохранительными органами Кыргызской Республики представило противоположной стороне собранную информацию об упомянутых лицах. В результате расследования было установлено, что один из задержанных ранее был судим за преступление на территории Российской Федерации, а другой - в Азербайджанской Республике.

Также по запросу правоохранительных органов КР на территории Азербайджанской Республики было установлено местонахождение четырех граждан Кыргызстана, подозреваемых в связях с указанными лицами, и они были переданы правоохранительным органам Кыргызской Республики", - отмечается в заявлении.

Совместные мероприятия в целях полного и детального расследования упомянутого вопроса продолжаются в условиях взаимодействия с правоохранительными органами КР.