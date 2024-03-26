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Задержанные в Азербайджане четверо граждан Кыргызстана переданы своей стране

Задержанные в Азербайджане четверо граждан Кыргызстана переданы своей стране Четверо граждан Кыргызстана по соответствующему запросу были переданы правоохранительным органам этой страны.
Происшествия
26 марта 2024 г. 20:16
Задержанные в Азербайджане четверо граждан Кыргызстана переданы своей стране

Четверо граждан Кыргызстана по соответствующему запросу были переданы правоохранительным органам этой страны.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в пресс-релизе правоохранительных органов Кыргызской Республики от 23 марта 2024 года сообщалось, что на территории КР в качестве подозреваемых были задержаны пятеро азербайджанцев.

"Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики во взаимодействии с соответствующими правоохранительными органами Кыргызской Республики представило противоположной стороне собранную информацию об упомянутых лицах. В результате расследования было установлено, что один из задержанных ранее был судим за преступление на территории Российской Федерации, а другой - в Азербайджанской Республике.

Также по запросу правоохранительных органов КР на территории Азербайджанской Республики было установлено местонахождение четырех граждан Кыргызстана, подозреваемых в связях с указанными лицами, и они были переданы правоохранительным органам Кыргызской Республики", - отмечается в заявлении.

Совместные мероприятия в целях полного и детального расследования упомянутого вопроса продолжаются в условиях взаимодействия с правоохранительными органами КР.

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