Задержанные в Азербайджане четверо граждан Кыргызстана переданы своей стране

Четверо граждан Кыргызстана по соответствующему запросу были переданы правоохранительным органам этой страны.
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В ведомстве отметили, что в пресс-релизе правоохранительных органов Кыргызской Республики от 23 марта 2024 года сообщалось, что на территории КР в качестве подозреваемых были задержаны пятеро азербайджанцев.
"Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики во взаимодействии с соответствующими правоохранительными органами Кыргызской Республики представило противоположной стороне собранную информацию об упомянутых лицах. В результате расследования было установлено, что один из задержанных ранее был судим за преступление на территории Российской Федерации, а другой - в Азербайджанской Республике.
Также по запросу правоохранительных органов КР на территории Азербайджанской Республики было установлено местонахождение четырех граждан Кыргызстана, подозреваемых в связях с указанными лицами, и они были переданы правоохранительным органам Кыргызской Республики", - отмечается в заявлении.
Совместные мероприятия в целях полного и детального расследования упомянутого вопроса продолжаются в условиях взаимодействия с правоохранительными органами КР.