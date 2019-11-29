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Задержан водитель, сбивший в Баку насмерть пешехода и сбежавший с места аварии

Задержан водитель, сбивший в Баку насмерть пешехода и сбежавший с мест

В результаты безотлагательных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Хазарского района Баку, был задержан и привлечен к следствию водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия. 

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры. 

26 ноября на участке шоссе Маштаги-Бузовна автомобиль марки Opel с государственным номером 99-UT-412, за рулем которого находился Мамедов Малик Ягуб оглу, 1991 года рождения, сбил переходившего дорогу Мамедова Фазиля Нариман оглу, 1973 года рождения и сбежал с места происшествия. В результате автонаезда пешеход скончался на месте. 

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 и 264 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. 

Следственные мероприятия продолжаются.

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