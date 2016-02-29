​Задержан водитель, сбивший женщину и ее дочь в Баку - ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку и прокуратура города сделали официальное заявление в связи с аварией со смертельным исходом в столице.

Как сообщает Report, в сообщении говорится, что 27 февраля в 16:30 житель города Сумгайыт Орхан Новрузов на автобусе марки Daewoo сбил на проспекте Парламента пешеходов - жительниц Баку Саадат Гусейнову 1980 года рождения и ее дочь Нурану Гусейнову 2000 года рождения. В результате аварии С.Гусейнова от полученных травм скончалась в Клиническом медицинском центре, лечение Н.Гусейновой продолжается.

По факту в следственном отделе Сабаильского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК.

О.Новрузов был задержан по подозрению в совершении ДТП и передан следствию.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.