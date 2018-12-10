Задержан подозреваемый в убийстве гедабекца в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 10 декабря. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства в городе Гянджа.

Как сообщает местное бюро Report, сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве жителя Гедабекского района Эльвина Видади оглу Катибли 1987 г.р. жителя Кельбаджарского района Азера Акиф оглу Нагиева 1991 г.р.

Отметим, что А.Нагиев на почве спора тяжело ранил Э.Катибли, нанеся ему многочисленные ножевые ранения. Э.Катибли в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но скончался от большой кровопотери.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется расследование.

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Гянджа. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Гяндже совершено убийство.

Как сообщает местное бюро Report, проживавший в городе Гянджа уроженец Гедабекского района Эльвин Видади оглу Катибли 1987 г.р. был доставлен в больницу с ножевым ранением. Несмотря на оказание медицинской помощи, врачам не удалось спасти его жизнь.

Пока не известно кем и по какой причине было совершено убийство.

По факту ведется расследование.