Зачитан приговор работнику известной компании

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Вахида Меджида Эхтирам оглу 1981 г.р., обвиняемого в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова огласили приговор, согласно которому обвиняемого лишили свободы сроком на 8 лет.

Согласно обвинению, Вахид Меджид присвоил 74 тыс. манатов ООО Baku Trans, где работал бухгалтером. В его отношении было выдвинуто обвинение по ст.179.3.2 УК.

Обвиняемый признал себя виновным, отметив, что присвоил 30 тыс. манатов из указанной суммы.

Отметим, что ООО Baku Trans является бакинским представительством одной из известных компаний по продаже билетов Flydubai.