Зачитан приговор экс-главе ИВ Агстафинского района и его заместителю

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова, арестованных в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджан

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова, арестованных в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

Как сообщает Report, процесс проходил в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Мухаммеда Багирова.

На заседании обвиняемым был зачитан приговор. Согласно решению суда, Н. Гулиев приговорен к 9 годам лишения свободы, а его заместитель - к 8 годам 6 месяцам.

Суд принял решение о конфискации имущества подсудимых, на которое был наложен арест в период следствия, в пользу государства.

Отметим, что согласно распространенной СГБ информации, возникли обоснованные подозрения в регулярном злоупотреблении главой исполнительной власти Агстафинского района Низамеддином Гулиевым своими должностными полномочиями.

Н. Гулиев и его заместитель Р. Татаров были задержаны в качестве подозреваемых по уголовным делам, возбужденным СГБ по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения повторных взяток в крупном размере и др.