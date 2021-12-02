За вырубку краснокнижных деревьев на жителя Лянкярана завели уголовное дело

В Лянкяранский районный отдел полиции поступила информация о незаконной вырубке деревьев в центральной части города, на улице И.Самедзаде.

В Лянкяранский районный отдел полиции поступила информация о незаконной вырубке деревьев в центральной части города, на улице И.Самедзаде.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, прибывшие на место полицейские обнаружили, что у обочины дороги спилены три дерева породы парротия персидская, которую еще называют "демир агач" (железное дерево).

Деревья этой породы включены в "Красную книгу".

В ходже разбирательств было выявлено, что деревья спилил житель города Э.Гадиров. В его отношении в Лянкяранском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 259 (незаконная порубка деревьев и кустарников) Уголовного кодекса АР.

По факту ведется расследование.