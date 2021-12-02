О нас
Report Georgia
Аудио новости

За вырубку краснокнижных деревьев на жителя Лянкярана завели уголовное дело

За вырубку краснокнижных деревьев на жителя Лянкярана завели уголовное дело В Лянкяранский районный отдел полиции поступила информация о незаконной вырубке деревьев в центральной части города, на улице И.Самедзаде.
Происшествия
2 декабря 2021 г. 11:10
За вырубку краснокнижных деревьев на жителя Лянкярана завели уголовное дело

В Лянкяранский районный отдел полиции поступила информация о незаконной вырубке деревьев в центральной части города, на улице И.Самедзаде.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, прибывшие на место полицейские обнаружили, что у обочины дороги спилены три дерева породы парротия персидская, которую еще называют "демир агач" (железное дерево).

Деревья этой породы включены в "Красную книгу".

В ходже разбирательств было выявлено, что деревья спилил житель города Э.Гадиров. В его отношении в Лянкяранском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 259 (незаконная порубка деревьев и кустарников) Уголовного кодекса АР.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Qırmızı kitab”a düşən ağacları kəsən şəxsə cinayət işi açılıb

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
27 ноября 2021 г. 01:22
Главный тренер Милана продлил контракт с клубом
Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом
26 ноября 2021 г. 23:11
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
27 ноября 2021 г. 02:57
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58
Ла Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
ВидеоЛа Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
29 ноября 2021 г. 01:56
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
28 ноября 2021 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi