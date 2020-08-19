Выявлены кафе и рестораны, не соблюдающие правила карантина

В Баку выявлены кафе и рестораны, не соблюдающие правила карантинного режима и работающие вне отведенного времени

В Сабунчинском районе Баку выявлены кафе и рестораны, не соблюдающие правила карантинного режима и работающие вне отведенного времени. Как сообщили Report в пресс-службе МВД республики, в ходе мероприятий, осуществленных сотрудниками Сабунчинского РУП, 13-го и 15-го отделений полиции, в одном из ресторанов в поселке Бакиханово были обнаружены 30 посетителей, а в двух кафе в поселке Забрат - 8 посетителей, сидевших в закрытых помещениях вне положенного времени.

Все эти посетители были приглашены в отделении полиции, в отношении них составлены протоколы по статье 211 УК Азербайджана.