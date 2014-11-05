Вынесено судебное решение в отношении уволенного за автохулиганство сотрудника полиции

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане стало известно судебное решение в отношении сотрудника полиции, уволенного за автохулиганство. Как сообщает Report, постановлением Низаминского районного суда бывший сотрудник полицейского полка быстрого реагирования министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, сержант полиции Фархадов Пейман Фархад оглу лишен водительских прав сроком на 1 год и оштрафован на сумму 500 манатов.

Напомним, что П.Фархадов в районе метро "Гара Гараева" выехал на встречную полосу на автомобиле марки "ВАЗ 2107" без государственных номеров. Он не подчинился приказу сотрудника ГАИ остановить машину и сделал это только после того, как у автомобиля отлетело колесо. Позже выяснилось, что нарушитель является сотрудником полиции. П.Фархадов был отстранен от занимаемой должности. В его отношении было возбуждено административное дело по статье 296-1.1 (Автохулиганство, то есть умышленные действия водителя транспортного средства, демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие населения, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся длительным нарушением различными способами правил дорожного движения) Кодекса об административных правонарушениях.