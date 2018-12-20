Вынесен приговор водителю, виновному в гибели 6 полевых работников в Cабирабаде

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу водителя Халида Иманова, виновного в гибели 6 человек в Сабирабадском районе, который опрокинул трактор в водоканал.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Асима Гаджиева был оглашен приговор.

По приговору суда, Х.Иманов был лишен свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.

Недовольный решением суда осужденный подал апелляционную жалобу, которая рассматривается в Ширванском апелляционном суде.

Отметим, что авария произошла на территории села Шахрияр Сабирабадского района. Управляемый жителем села Шахрияр Халидом Аждар оглу Имановым трактор, на котором на поля доставлялись работники, опрокинулся и упал в водный канал.

Шестеро из семи находившихся в прицепе женщин, отправлявшихся на работу в поле, погибли. Еще двое человек в тяжелом состоянии были доставлены в Ширванскую центральную районную больницу.

Погибшие: Багирова Эльнара Ибрагимаждар гызы 1978 г.р., Багирова Захра Теймур гызы 2000 г.р., Багирова Фатма Теймур гызы 2000 г.р., Гасанова Хаяла Абдулгасан гызы 1983 г.р., Иманова Малахат Нухбала гызы 1966 г.р., Гасымова Гюнай Тофиг гызы 1992 г.р.

Среди погибших были также мать и две ее 18-летние дочери-близняшки.