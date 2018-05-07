В Сабирабаде среди погибших в аварии - мать и ее дочери-близняшки

Сабирабад. 7 мая. REPORT.AZ/ Как соообщалось, в селе Шахрияр Сабирабадского района прицеп трактора перевернулся и упал в водоканал, в результате чего шестеро из семи находившихся в прицепе женщин, отправлявшихся на работу в поле, погибли. Пострадал также сам водитель.

Как ранее сообщало аранское бюро Report, во время несчастного случая среди погибших были также мать и две ее 18-летние дочери-близняшки.

Погибшие:

Багирова Эльнара Ибрагимаждар гызы 1978 г.р.

Багирова Захра Теймур гызы 2000 г.р.

Багирова Фатма Теймур гызы 2000 г.р.

Гасанова Хаяла Абдулгасан гызы 1983 г.р.

Иманова Малахат Нухбала гызы 1966 г.р.

Гасымова Гюнай Тофиг гызы 1992 г.р.

Раненые:

Дадашова Сона Имран гызы 1996 г.р.

Иманов Халид Аждар оглу 1994 г.р.