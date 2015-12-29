​Выделено три вертолета для участия членов семей пропавших нефтяников в их поисках

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "По нашей просьбе министерство по чрезвычайным ситуациям выделило три вертолета, которые доставят журналистов и родителей на 10-й морскую глубоководную платформу месторождения "Гюнешли" и основание №501 на Нефтяных Камнях для ознакомления с поисково-спасательными работами".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов.

По его словам, шторм на море затрудняет проведение поисково-спасательных работ.

"Сейчас вертолеты и корабли министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Управления Каспийского морского пароходства привлечены к поисковым работам", - сказал Х.Мамедов.