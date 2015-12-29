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    ​Выделено три вертолета для участия членов семей пропавших нефтяников в их поисках

    Они могут ознакомиться с поисково-спасательными работами на 10-й платформе месторождения Гюнешли и основании №501 на Нефтяных Камнях

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "По нашей просьбе министерство по чрезвычайным ситуациям выделило три вертолета, которые доставят журналистов и родителей на 10-й морскую глубоководную платформу месторождения "Гюнешли" и основание №501 на Нефтяных Камнях для ознакомления с поисково-спасательными работами".

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов.

    По его словам, шторм на море затрудняет проведение поисково-спасательных работ.

    "Сейчас вертолеты и корабли министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Управления Каспийского морского пароходства привлечены к поисковым работам", - сказал Х.Мамедов. 

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