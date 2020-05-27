Наверх

Возбуждено уголовное дело в связи с ранением сотрудников ОАО "Азеришыг"

​Возбуждено уголовное дело в связи с ранением сотрудников "Азеришыг"

Возбуждено уголовное дело в связи с ранением сотрудников ОАО "Азеришыг" в Масаллинском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что по подозрению в совершении преступления был задержан житель села Йеддиоймаг Мансур Шахмурадов 1969 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы. Орудие преступления - охотничье ружье - было изъято в качестве вещественного доказательства.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!