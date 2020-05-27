Возбуждено уголовное дело в связи с ранением сотрудников ОАО "Азеришыг" в Масаллинском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что по подозрению в совершении преступления был задержан житель села Йеддиоймаг Мансур Шахмурадов 1969 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы. Орудие преступления - охотничье ружье - было изъято в качестве вещественного доказательства.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.