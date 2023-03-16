Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Баку 30-летнего мужчины

16 марта около 00:05 в Маштагинскую районную прокуратуру города Баку поступило сообщение о смерти Али Сеидли, 1993 года рождения, перед частным домом, в котором он проживал, в Сабунчинском районе столицы.
Как сообщили
По факту в прокуратуре Сабунчинского района Баку было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.
Следственно-оперативная группа в составе сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел принимаются необходимые меры в целях установления лица (лиц), подозреваемых в совершении преступления.