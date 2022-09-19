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Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции

Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции Возбуждено уголовное дело по факту нападения членами радикальной армянской группировки на административное здание посольства Азербайджанской Республики во Франции.
Происшествия
19 сентября 2022 г. 12:03
Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции

Возбуждено уголовное дело по факту нападения членами радикальной армянской группировки на административное здание посольства Азербайджанской Республики во Франции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

18 сентября во многих местных и зарубежных СМИ были распространены видеокадры, отражающие попытку нескольких членов радикальной армянской группировки насильственно проникнуть в административное здание посольства Азербайджанской Республики во Франции.

Предварительным расследованием установлено, что члены радикальной группировки по предварительному сговору, личности которых неизвестны, с целью обострения международных отношений и разжигания войны нарушили требования Международной конвенции от 14 декабря 1973 г. "О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов". Установлены обоснованные подозрения в том, что 18 сентября они попытались проникнуть в посольство Азербайджанской Республики во Франции, а также предметами, использованными в качестве оружия, нанесли материальный ущерб административному зданию.

По факту Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по статьям 12.3, 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой) и 12.3, 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.
Генеральная прокуратура обратилась с запросом об оказании правовой помощи для проведения расследования уголовного дела в рамках совместного сотрудничества с компетентными органами Франции.

Принимаются необходимые меры в соответствии с международными нормами и принципами для выявления виновных и привлечения их к уголовной ответственности путем всестороннего, полного и объективного расследования.

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Версия на английском языке Criminal case initiated over attack of radical Armenians on Azerbaijani embassy in France
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinə radikal ermənilərin hücum etməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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