Водители, пытавшиеся незаконно выехать в регионы, возвращаются обратно - ФОТО - ВИДЕО

Перемещен карантинный пост на пограничной дороге Баку-Губа-Россия.

Как передает Report, об этом сообщил эксперт по транспорту Эльмяддин Мурадлы.

По его словам, в настоящее время пост строится на 52-м километре дороги, где усиливается процесс проверки водителей. После создания условий на посту, водителям теперь запрещено проезжать через промежуточные и вспомогательные дороги, лежащие за пределами магистралей:

"Мы были на карантинном посту и наблюдали за ситуацией. Оказалось, что дорога все еще перегружена из-за большого количества людей, выезжающих из Баку в разные районы.

Тем не менее, большинство из них, не имеют разрешения. По этой причине, все они возвращаются под наблюдением служб дорожного патрулирования Главного управления государственной дорожной полиции обратно.

В настоящее время в направлении Баку нет интенсивного движения. Правда, наблюдается сильный приток из Баку в регионы. Так, в направлении Губы протяженность пробки примерно составила 1 км. Сотрудники полиции проверяют документы каждого гражданина.

Те, у кого нет разрешения, возвращаются обратно. Водители без медицинских масок также снабжаются масками дорожной полицией", - отметил Э.Мурадлы.