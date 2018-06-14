Во дворе жителя Сабирабада обнаружено 80 кустов конопли

© Report

Сабирабад. 14 июня. REPORT.AZ/ Полиция Сабирабада обнаружила и изъяла кусты конопли.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Сабирабадского района на основе поступившей информации, был задержан 57-летний житель села Суговушан Ширзад Багиров, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудники отделения полиции произвели осмотр принадлежащего ему приусадебного участка, где обнаружили 80 кустов выращенных культивационным путем кустов конопли.

Задержанный передан следствию, вещественные доказательства представлены на экспертизу.

По факту ведется расследование.