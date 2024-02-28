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Верховный суд не удовлетворил жалобу в рамках уголовного дела Гусейна Абдуллаева

Верховный суд не удовлетворил жалобу в рамках уголовного дела Гусейна Абдуллаева Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу потерпевшего Эмина Багирова в рамках уголовного дела в отношении бывшего депутата Гусейна Абдуллаева.
Происшествия
28 февраля 2024 г. 13:41
Верховный суд не удовлетворил жалобу в рамках уголовного дела Гусейна Абдуллаева

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу потерпевшего Эмина Багирова в рамках уголовного дела в отношении бывшего депутата Гусейна Абдуллаева.

Как сообщает Report, жалоба была рассмотрена на заседании под председательством судьи Назима Мовсумова.

Э.Багиров в 2008 г. купил по доверенности недвижимость у отца Г.Абдуллаева. В рамках уголовного дела экс-депутата решением суда на это имущество был наложен арест. Потерпевшая сторона подала апелляцию, но, поскольку она не была удовлетворена, обратилась в Верховный суд.

Напомним, что в октябре 2019 года в Бакинском военном суде состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Габиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намика Бабаева, Интигама Сулейманова, Парвиза Кязимова, Заура Гулиева и Назима Алиева. Экс-депутату были предъявлены обвинения в вымогательстве, незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, и других деяниях. Потерпевшими по делу признаны 28 человек.

Согласно приговору, Г.Абдуллаев приговорен к 6 годам лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmə Hüseyn Abdullayevin cinayət işi üzrə qərar qəbul edib  

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