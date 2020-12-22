Верховный суд Англии не дал Замире Гаджиевой оспорить арест имущества

Верховный суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию, поданную женой экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева на решение британских властей, арестовавших ее имущество.

Верховный суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию, поданную женой экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева на решение британских властей, арестовавших ее имущество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, как сообщил в понедельник телеканал Sky News, Замира Гаджиева исчерпала все имеющиеся у нее возможности оспорить ордер, требующий от нее объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж.

Отметим, что З.Гаджиева была первой жительницей Великобритании, в отношении которой был в феврале 2018 года был применен новый правовой механизм "Ордер на богатство неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO). Всего ордера было выдано два: от женщины потребовали объяснить, откуда у нее самой и ее мужа появились средства на покупку дома стоимостью 11,5 млн фунтов (15 млн долларов США), а также гольф-клуба стоимостью 10,5 млн (13,5 млн долларов США) в графстве Беркшир рядом с городком Аскот, где ежегодно проходят знаменитые скачки. В документах следствия также указывается, что за последние 10 лет Гаджиева потратила в лондонском универмаге Harrods 16 млн фунтов (21 млн долларов США) на предметы роскоши.

"Этот случай станет полезным прецедентом при рассмотрении других дел, касающихся UWO. У госпожи Гаджиевой больше не осталось законных способов оспорить ордер, - заявил глава центра экономических преступлений британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грэм Биггар. - Теперь она будет обязана предоставить NCA необходимую нам информацию, касающуюся этих активов".

Напомним, что супруга находящегося под арестом бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева была арестована в столице Великобритании Лондоне. 55-летняя Замира Гаджиева была задержана в рамках впервые примененного в Великобритании "Запроса о неясном происхождении состояния" (Unexplained wealth orders, UWO). Согласно запросу, она должна объяснить происхождение своих богатств.

8 ноября 2018 года З.Гаджиева была выпущена под залог.