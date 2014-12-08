​В жилом доме в Баку прогремел взрыв, четверо пострадали

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Баку в жилом доме произошел пожар. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), 7 декабря в 18 часов в подвале дома, принадлежащего жителю сураханского поселка Зых Сейрана Джахангирова произошел сопровождающийся пожаром взрыв. Причиной взрыва стала утечка газа. В результате взрыва подвалу нанесен ущерб. Получившие ожоги С.Джахангиров и его родственники Джавид Джангиров, Джабир Джахангиров и Замид Гусейнов госпитализированы.

Расследование по факту продолжается.