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В Ясамальском районе сломавшиеся ветки дерева упали на трех женщин - ФОТО

В Ясамальском районе сломавшиеся ветки дерева упали на трех женщин

В Ясамальском районе произошел несчастный случай.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, сломавшиеся ветки дерева упали на трех стоявших на остановке женщин. 

Пострадавшие на машине скорой помощи доставлены в Клинический медицинский центр. Одна из них получила черепно-мозговую травму, у двух других диагностировали тупую травму позвоночника. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. 

Через несколько часов их могут выписать домой для прохождения амбулаторного лечения. 

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