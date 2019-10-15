В Ясамальском районе сломавшиеся ветки дерева упали на трех женщин - ФОТО

В Ясамальском районе произошел несчастный случай.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, сломавшиеся ветки дерева упали на трех стоявших на остановке женщин.

Пострадавшие на машине скорой помощи доставлены в Клинический медицинский центр. Одна из них получила черепно-мозговую травму, у двух других диагностировали тупую травму позвоночника. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Через несколько часов их могут выписать домой для прохождения амбулаторного лечения.