В вузе произошла массовая драка, студент получил ножевое ранение

Гянджа. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Гяндже студент получил ножевое ранение.

Как сообщает западное бюро Report, студент Азербайджанского технологического университета был ранен неизвестным лицом. Пострадавший тотчас же был доставлен в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

В больнице заявили, что пострадавший был прооперирован и помещен в отделение реанимации. Его состояние расценивается как тяжелое.

Согласно информации Report, перед университетом произошла массовая драка, во время которой один студент получил ножевое ранение.

Выясняются обстоятельства, при которых произошел инцидент и личность лица, нанесшего студенту ножевое ранение.