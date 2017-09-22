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    В Украине задержали криминальных авторитетов - уроженцев Азербайджана - ФОТО

    В ходе операции были задержаны 27 криминальных авторитетов Центрального региона Украины© 0522.ua

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Работники уголовного розыска и спецподразделения "КОРД" Главного управления Нацполиции Украины провели рейд в Кировоградской области в кафе-ресторане "Шашлычный", где на "сходку" собрались местные криминальные авторитеты, передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    В ходе операции были задержаны 27 криминальных авторитетов Центрального региона Украины, в частности, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей.

    Целью встречи указанных лиц было решение вопроса о перераспределении сфер влияния между ними. У задержанных изъято несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе - два автомата, а также граната.

    Среди задержанных - уроженцы и граждане Азербайджана, в частности, Наджаб Ахмедов, Акбар Зейналов, Шукюр Гуметов и другие.

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