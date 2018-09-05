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    В Украине 4 азербайджанца украли 55 тысяч долларов путем разбоя

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Изюмский городской суд взял под стражу 36-летнего украинца и четверых граждан Азербайджана, которые устроили разбойное нападение прямо посреди дороги.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении прокуратуры Харьковской области.

    Происшествие случилось 9 июня неподалеку от села Оскол Изюмского района. Налетчики передвигались в автомобиле "Опель" и спровоцировали ДТП со "Шкодой". Когда водитель последней вышел из машины, на него напали несколько мужчин в масках, избили до потери сознания и забрали из машины 55 000 долларов.

    После этого отогнали свою машину в лесопосадку и подожгли.

    По статье "разбой, соединенный с насилием" мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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