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    В Товузе велосипедист упал в колодец и получил тяжелые ранения

    Его лицо повреждено до неузнаваемости, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое

    Товуз. 29 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе 25-летний парень, не справившись с управлением, на велосипеде провалился в глубокий колодец.

    Как сообщает западное бюро Report, случай произошел в селе Гарибли.

    Так, житель села Этибар Газанфар оглу Мусаев 1991 г.р., ехавший на высокой скорости на велосипеде, по невнимательности упал в колодец на обочине дороги. В результате велосипедист, получивший тяжелое ранение в область головы и лица, при помощи проходивших мимо людей был доставлен в больницу. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь, лечение Э. Мусаева продолжается в отделении травматологии.

    Сообщается, что лицо пострадавшего повреждено до неузнаваемости, состояние велосипедиста оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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