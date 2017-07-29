В Товузе велосипедист упал в колодец и получил тяжелые ранения

Товуз. 29 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе 25-летний парень, не справившись с управлением, на велосипеде провалился в глубокий колодец.

Как сообщает западное бюро Report, случай произошел в селе Гарибли.

Так, житель села Этибар Газанфар оглу Мусаев 1991 г.р., ехавший на высокой скорости на велосипеде, по невнимательности упал в колодец на обочине дороги. В результате велосипедист, получивший тяжелое ранение в область головы и лица, при помощи проходивших мимо людей был доставлен в больницу. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь, лечение Э. Мусаева продолжается в отделении травматологии.

Сообщается, что лицо пострадавшего повреждено до неузнаваемости, состояние велосипедиста оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.