В Товузе отравилась 29-летняя женщина

Товуз. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Товузском районе отравилась 29-летняя женщина.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Наримана Нариманова.

Так, Арзу Видади гызы Велиева 1987 г.р. была доставлена в Товузскую районную центральную больницу, где ей была оказана первая медицинская помощь. Состояние помещенной в отделение реанимации женщины расценивается как тяжелое.

При каких обстоятельствах отравилась женщина и что явилось причиной отравления уточняется.