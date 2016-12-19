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    В Товузе отравилась 29-летняя женщина

    При каких обстоятельствах отравилась женщина и что явилось причиной отравления уточняется

    Товуз. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Товузском районе отравилась 29-летняя женщина.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Наримана Нариманова.

    Так, Арзу Видади гызы Велиева 1987 г.р. была доставлена в Товузскую районную центральную больницу, где ей была оказана первая медицинская помощь. Состояние помещенной в отделение реанимации женщины расценивается как тяжелое.

    При каких обстоятельствах отравилась женщина и что явилось причиной отравления уточняется.

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