В Тертере уволен начальник управления

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Начальник Тертерского районного телекоммуникационного узла уволен.

Как передает карабахское бюро Report, приказом министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде с должности начальника Тертерского районного телекоммуникационного узла уволен Бейлеров Видади Эдилхан оглу.

На его место пока нет назначений.

В. Бейлеров был назначен на должность три года назад. До того он работал первым заместителем главы Исполнительной власти района.