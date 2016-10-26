В Тертере полностью сгорел частный дом - ФОТО

Тертер. 26 октября. REPORT.AZ/ В Тертерском районе произошел пожар.
Как сообщает карабахское бюро Report, в селе Сарыджалы полностью сгорел принадлежащий Забилю Гасымову двухкомнатный дом.
Прибывшим на место происшествия пожарным удалось пресечь распространение огня на соседние дома.
По словам ныне проживающего в Баку владельца дома, во время пожара также сгорели находившиеся в доме 2 000 манатов, ювелирные украшения и документы.
Согласно информации, причиной пожара послужило короткое замыкание.
Отметим, что в доме временно разместилась состоящая их четырех человек семья племянника З.Гасымова, вынужденного переселенца из Агдамского района Мурова Алиева.
Valeh DadaşovАвтор новости
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