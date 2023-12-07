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В Азербайджане полиция перешла на усиленный режим работы

В Азербайджане полиция перешла на усиленный режим работы В связи с землетрясением в Азербайджане полиция перешла на усиленный режим работы.
Происшествия
7 декабря 2023 г. 09:50
В Азербайджане полиция перешла на усиленный режим работы

В связи с землетрясением в Азербайджане полиция перешла на усиленный режим работы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел.

Согласно информации, министерством в связи с землетрясением были даны специальные поручения, полиция перешла на усиленный режим работы, организована бесперебойная служба с привлечением дополнительных сил.

7 декабря в 08:16 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км.

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