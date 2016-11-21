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    В Сумгайыте задержан карманник, совершавший кражи в пассажирских автобусах - ФОТО

    В Абшеронском РУП возбуждено уголовное дело

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники Абшеронского РУП задержали карманника, на протяжении года занимавшегося кражей.

    Как сообщает Report, 35-летний Мамедли Яшар Керим оглу, который занимался кражей в пассажирских автобусах, был задержан и передан следствию.

    При допросе Я.Мамедли признался в содеянном.

    Выяснилось, что в Сумгайыте в маршрутном автобусе №35 он украл у пассажира 1 100 манатов, а в следующем через поселок Сарай маршрутном автобусе №501 - 950 манатов.

    Отметим, что ранее Я.Мамедли отбывал наказание за незаконное использование наркотиков.

    Факт расследуется Абшеронским РУП. Следствие продолжается. 

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