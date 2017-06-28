В Сумгайыте сокращено наказание совершившему преступление из-за сигареты

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершено заседание по решению суда в отношении Эмиля Гулиева, обвиненного в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Видади Джафарова.

Согласно решению, апелляционная жалоба была удовлетворена, решение суда первой инстанции изменено. Тюремное заключения сроком на 4 года сокращено до 3 лет и 3 месяцев.

Согласно обвинительному акту, инцидент произошел 11 мая 2016 года в интернет-клубе "Идеал" в Сумгайыте. Клиент клуба Э. Гулиев без разрешения взял пачку сигарет со стола Дадаша Рауф оглу Ганизаде, сидевшего в соседнем зале. Из-за этого между ними возник спор. Спор был улажен с помощью посторонних людей. Э. Гулиев купил в соседнем магазине сигареты и протянул их Д. Ганизаде со словами: "Возьмите, курите, я не такой, как вы". Это послужило возобновлению спора. Он кулаками повалил Д. Ганизаде на пол. Друг Д. Ганизаде Эльман Гулиев и другие смогли разнять дерущихся, Э. Гулиев вышел на улицу. Перед клубом Эльман Гулиев подошел к Эмилю Гулиеву, чтобы прояснить ситуацию. Между ними также возник спор и в результате Эмиль Гулиев нанес Эльману Гулиеву ножевые ранения.

Эмиль Гулиев был обвинен по статьям 126.1 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) и 221.1. (хулиганство, грубое нарушение общественных правил) УК.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 4 годам заключения. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу.